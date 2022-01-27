أستاذ أوبئة: إصابات أوميكرون بمصر خفيفة.. واختفاء «دلتا» بداية فبراير

قال الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنّ العالم يسجل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا ومتحوراته، بواقع 3.5 مليون إصابة في اليوم، كما تسجل مصر أعلى إصابات بين الموجات السابقة، ما يعني أن الفيروس يتحور إلى الأكثر انتشارا.

تحذيرات من موجة خامسة

وأوضح «عنان»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح»، المعروض على قناة «dmc»، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «غالبا هيبقى عندنا موجة خامسة لاحمة في الموجة الرابعة، وده اللي إحنا شايفينه حاليا، إحنا في موجة أوميكرون، وإحنا في ذروة الموجة الخامسة وشارفنا على 2000 إصابة يوميا، وقد نستمر في الذروة لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع حتى تُكسر في الأسبوع الأول أو الثاني من فبراير وتستمر حتى مارس».

اقرأ أيضا بعد «فايزر»..«موديرنا» تدرس تأثير الجرعة المعززة على «أوميكرون»

المتحورات المقبلة ستكون أكثر انتشارا وأقل شراسة

ذكر محاضر اقتصاديات الصحة أن انتشار متحور «أوميكرون» أعلى 3 مرات من «دلتا»، ولكن الوفيات حتى الآن في أقل معدلاتها مقارنة بأي موجة سابقة، إذ يتم تسجيل 10 آلاف حالة وفاة يوميا في المتوسط، منها 35 حالة في مصر، متابعا: «من الواضح أن المتحورات المقبلة ستكون أكثر انتشارا وأقل شراسة، ولكن زيادة الانتشار ستؤدي إلى حدوث نفس نسب دخول المستشفيات».

وأشار إلى أنه: «غالبا، بحلول شهر فبراير ستكون كل إصابات العالم ما بين أوميكرون ومتحوراته، مع العلم أن إصابات أوميكرون في مصر خفيفة، ولكن مع الانتشار الهائل لن نرى «دلتا» مرة أخرى بداية من الشهر المقبل».