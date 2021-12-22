عمومية شركات السياحة تناقش اليوم الحساب الختامى للعام المالى 2021-2022

تعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الحساب الختامي للغرفة للسنة المالية 2019-2020 والتي لم يتم اعتمادها نظرا لوقف انعقاد الجمعيات العمومية العام الماضى بسبب جائحة كورونا، فضلا عن ميزانية العام المالي الحالي 2020 - 2021، مع عرض الموازنة النقديرية للغرفة للعام المالى 2021- 2022.

الجمعية تبدأ أعمالها في الساعة الـ 10 صباحا

وقال نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة إن أعمال الجمعية ستبدأ في الساعة الـ 10 صباحا وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية وهو حضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور سيتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة على أن تبدأ الجمعية أعمالها بحضور أي عدد من الأعضاء، لافتا إلى أن الجمعية ستناقش أيضا إمكانية اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات بالغرفة، والنظر في التقرير السنوي لأنشطة غرفة شركات السياحة لعام 2021، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد الجمعية حضور عدد جيد من أعضاء الجمعية العمومية نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الشركات حاليا.

شروط حضور الجمعية

وفى نفس السياق وضعت غرفة شركات السياحة اشتراطات لحضور الشركات السياحية للجمعية العمومية العادية منها أن يكون الممثل القانوني للشركة في الجمعية، معتمدا لدى وزارة السياحة من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو الشريك المتضامن أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في الشركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسؤول بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للشركة،كما إشترطت الغرفة ضرورة إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميا بممثل واحد عن كل شركة.

وأشارت الغرفة خلال الدعوة التى وجهتها لجميع الشركات السياحية إلى ضرورة قيام كل شركة بتحرير خطاب رسمي موقع ومختوم بخاتم الشركة وموجه لوزارة السياحة باسم الممثل القانوني للشركة التي ترغب في حضور الجمعية.