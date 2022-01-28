وزيرا الداخلية والأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

أدى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وعدد من قادة الشرطة والقوات المسلحة، صلاة الجمعة، اليوم، في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، ويأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بـ عيد الشرطة الـ 70.

«حق الوطن» في خطبة الجمعة

ألقى الخطبة، وزير الأوقاف، وتناول خلالها «حق الوطن والتضحية في سبيله»، مؤكدا على أهمية دور الأمن فى الحفاظ على الوطن، وأهمية إعداد أجيال قادرة على حماية الوطن والحفاظ على أمانه وسلامته، وأن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته ورفعته وحفظه.

ووجه التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة، والقوات المسلحة، وللمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحون في سبيل الوطن، ولأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية، لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ولأسرهم لما يقدموه من تضحيات لمساندة أبنائهم في أداء واجبهم نحو وطنهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.