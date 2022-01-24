«التعليم» تكشف أعداد الطلاب المستفيدين من برنامج الرعاية التأمينية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الطلاب المستفيدين من برنامج الرعاية التأمينية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، خلال تقرير بإنجازات التعليم في 2021، تزامنًا مع الاحتفال العالم باليوم الدولي للتعليم في الرابع والعشرين من يناير، تحت شعار «تغيير المسار.. إحداث تحوُّل في التعليم».

وقالت وزارة التعليم، في بيان صحفي، إنّ عدد الطلاب المستفيدين من برنامج الرعاية التأمينية «التأمين علي الطلاب»، للعام الدراسي 2021/2022، بلغ 1455 طالبًا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

استيعاب 216 ألف طالباً من ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس

ووفقًا لبيان وزارة التعليم، ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية عدد الطلاب الموهوبين والتعلم الذكي والتربية الخاصة، كما يلي:

- بلغ إجمالي عدد المتدربين علي حقيبة الموهوبين والتعلم الذكي 700 متدربًا.

- عدد الطلاب المشاركين في مراكز الموهوبين 52450 طالبًا.

- التوسع في استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام لعدد 216000 طالبًا.

- عدد مسئولي الدمج بمرحلة التربية الخاصة 315 مسئولًا.

- تشغيل 3 فصول ملحقة بمدارس التربية الخاصة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية، لتقديم الخدمة التعليمية لمزدوجي ومتعددي الإعاقة.

- إنشاء مركزين للموهوبين منهم واحدًا بالغربية.

- تجهيز 5 غرف مصادر تعلم لطلاب الدمج بمدارس التعليم العام المستهدفة بالقاهرة.

افتتاح 14 مدارس مجتمعية جديدة من خلال المجتمع المدني

وفيما يخص إنجازات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن التعليم المجتمعي خلال عام 2021، جاءت كالتالي:

- افتتاح 14 مدارس مجتمعية جديدة من خلال المجتمع المدني.

- تدريب 91 من موجهي اللغة العربية علي دوائر التعلم.

- تنفيذ برامج تنمية مهنية لعدد 1821 معلمة بمشروع قرية متعلمة على منهج مطور، حقيبة تعليمية، حاسب آلي.

- إنتاج 4 كتب دراسية ضمن تطوير مناهج التعليم المجتمعي طبقاً للمنظومة الجديدة.

- التعاقد مع عدد (26) معلمات جدد.