«أتوبيس السعادة» يشارك في احتفالات عيد الميلاد بكنيسة في «القُصيّرين»

قدّم الإعلامي أحمد يونس، الحلقة الجديدة لبرنامجه «أتوبيس السعادة» المُذاع على قناة DMC، من داخل كنيسة السيدة العذراء مريم في حي القصيرين، للمشاركة في احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 7 يناير من كل عام.

التعامل مع الأطفال

والتقى يونس، «مارينا» من فريق الكشافة، وتطرقت إلى مشاركتها في ترتيب حفلة كبيرة ضمن احتفالات عيد الميلاد المجيد، تتضمن كورال ومسرح ووسائل إيضاح لتعليم الأطفال الصغار قصة الميلاد، وتنتهي الحفلة بهدية رمزية يتم تقديمها للأطفال.

وقالت «مارينا»: «نسعى إلى إيصال المعلومة للمخدوم، بصرف النظر عن سنه، بالأسلوب المناسب له، فنحن نتعامل مع الأطفال عن طريق الألعاب والاسكتشاف، أما الكبار فنحرص على التناقش معهم لتوصيل معلومات دينية وروحية لهم للتعامل مع الناس في المجتمع».

مراعاة الإجراءات الاحترازية

أما «مينا» من فرقة الكشافة، فقد أكّد على أنّ الفرقة مهتمة بالتربية وتلبية احتياجات الأطفال وكيفية الاعتماد على النفس، كما تنظم عددا كبيرًا من الأنشطة الاجتماعية: «نتولى الدور التربوي حتى المرحلة الجامعية، إلى أن يتولى القيادة مثلنا، كما نراعي الإجراءات الاحترازية والمسافات المتباعدة وعدم خلع الكمامات».

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد، كما هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد رئيس الجمهورية أنّ الرجال دائما توزن في المواقف والظروف الصعبة، «مش عايزين نقلب في كلام مالهوش لازمة يعني، لكن قداسة البابا خلوا بالكم منه، ماتعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللي بأكنه لقداسة البابا، آه والله».