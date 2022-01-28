«القاتل الصامت» يحصد أرواح جديدة في البحيرة.. مصرع شخصين بكفر الدوار

لقي شخصان مصرعهما إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن «دفاية منزلية» وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كفر الدوار العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أمن البحيرة يتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثتين لشخصين إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون «دفاية» بقرية بردلة التابعة لذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة«علي .ع» 48 سنة، مقيم كفر الدوار، «حنان ف. م» 45 سنة، مقيمة كفر الدوار، وجرى حفظ الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى كفر الدوار العام.

القاتل الصامت يحصد الأرواح في البحيرة

وكانت قد شهدت قرية لقانة التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة أول الأسبوع الجاري مصرع الشيخ سيد أحمد عيسي وزوجته ونجله الطبيب محمد أخصائي طب الأطفال بمستشفى شبراخيت العام، إثر إصابتهم بالقاتل الصامت «غاز المدفأة».

كما أصيبت أيضا 9 أشخاص بحالات الاختناق بالغاز ذاته داخل المنزل وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والإسعافات الأولية.

وشيع الآلاف من أهالي قرية لقانة جثمان الشيخ وزوجته ونجله في مشهد مهيب، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أهالي مركز شبراخيت جميعهم.

وفي السياق ذاته، كانت قد لقيت أسرة مكونة من 4 أفراد مصرعهم إثر استنشاق غاز المدفأة أيضا باحدي قرى مركز حوش عيسى منتصف الشهر الجاري، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.