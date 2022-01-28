محافظ جنوب سيناء: إقامة محطات شحن كهرباء للسيارات والأتوبيسات «صور»

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي الموجودة في مدينة شرم الشيخ هي خطوة أولى لاستكمال منظومة تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، موضحا أنه جرى إنشاء 5 محطات لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي من بينها محطتان لتحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إنه عقد اجتماعا أمس، مع الجهاز التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة خطة تنفيذ المشروعات التي تجرى في شرم الشيخ للانتهاء منها قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، في مدينة شرم الشيخ.

30 أتوبيسا يعملون بالكهرباء

اكد اللواء خالد فودة أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا الثلاثاء الماضي بحضور وزراء النقل والسياحة والإنتاج الحربي لمناقشة استعدادات شرم الشيخ لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، حيث جرى الموافقة على تشغيل 30 أتوبيسا تعمل بالكهرباء قبل انطلاق القمة، موضحا أن رئيس الوزراء وجه بضرورة تحويل سيارات الأجرة التاكسي، والميكروباصات لتعمل بالكهرباء.

أضاف أن الدولة تسعى حاليا لاستخدام الطاقة النظيفة في كل المدن السياحية بديلا للوقود العادي البنزين والسولار، وبالفعل مدينة شرم الشيخ حولت معظم المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أن المحافظة لديها مساحات كافية لإقامة محطات شحن كهرباء للسيارات والأتوبيسات.

شرم الشيخ مستعدة لاستضافة قمة المناخ

قال اللواء خالد فودة، إن قمة التغيرات المناخية المقرر أن تنطلق في نوفمبر المقبل بحضور أكثر من 120 رئيس دولة و40 ألف مشارك يمثل تحديا كبيرا لمؤسسات الدولة وفرصة لإثبات الذات أمام دول العالم حول القدرات المصرية لتنظيم اكبر المؤتمرات العالمية، مؤكدا أن نجاح الدولة في تنظيم واستضافة منتدي شباب العالم مطلع هذا الشهر تأكيد علي قدرتنا في استضافة ونجاح هذا المؤتمر.

أضاف أن هناك خطة جرى الاتفاق عليها مع كل الوزارات والجهات المعنية بخصوص قمة المناخ بدأ تنفيذها من الآن حتى تكون شرم الشيخ في أبهى صورها أمام العالم.