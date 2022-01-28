أب وطفلته يقفزان من الطابق الخامس هربا من محاصرة النيران لهما

شب حريق مروع في شقة سكنية بالطالبية، وحاصرت النيران رجلا وطفلته البالغة من العمر 5 سنوات، فأسرع الأب إلى إلقاء ابنته من الطابق الخامس وألقى بنفسه خلفها هربًا من موت محقق، فأصيبت الطفلة بإصابات بالغة نقلت على إثرها إلى المستشفى، في حين لفظ الأب أنفاسه الأخيرة في الحال.

ماس كهربائي يتسبب في حريق مدمر

وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الحريق شب داخل الشقة بالطابق الخامس إثر ماس كهربائي في الثلاجة، وأن الأب فوجئ بالنيران تحاصره ونجلته داخل الشقة، فأسرع إلى الدخول شرفة الشقة وألقى بابنته ثم ألقى بنفسه خلفها.

مراتب لإنقاذ أب وابنته قفزا من الطابق الخامس

انتقلت قوة أمنية من المباحث على رأسها العقيد عمرو حجازي، والمقدم محمد نجيب، رئيس مباحث الطالبية، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتم نقل الطفلة إلى المستشفى، وتبين أن جيران المجني عليهما وضعوا عددًا من المراتب في الشارع لإنقاذ الأب وابنته من قوة الصدمة.