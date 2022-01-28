خروج 6 مصابين في حريق عقار الصف من المستشفى بعد إسعافهم

غادر 6 أفراد، مستشفى الصف، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، إثر إصابتهم باختناق شديد خلال حريق شب في شقة سكنية بالجيزة مساء أمس الخميس، والذي نشب بالطابق الثاني في أحد العقارات السكنية بقرية أبو طماعة، دائرة مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة.

إصابة 6 أشخاص باختناق

ونتج عن الحريق إصابة 6 أشخاص بالاختناق إثر إشتعال النيران، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث فور تلقيها بلاغ من غرفة عمليات النجدة، مصحوبة بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين، ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ووقف امتدادها، وتم السيطرة على الحادث دون وقوع وفيات.

وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن الحريق أسفر عن إصابة 6 أشخاص باختناق وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وترجح التحريات أن الحريق نتج عن ماس كهربائي بإحدى الوصلات في البناية، وتم عمل محضر بالواقعة، وتجري وحدة البحث الجنائي استكمال التحريات، والإجراءات اللازمة لكشف غموض الواقعة.

السيطرة على حريق في الوراق

وفي سياق متصل، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب بسطح عقار دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، ووفق تحريات المباحث وبسؤال المقيمين في العقار تبين عدم وجود شبهه جنائية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار في منطقة الوراق، ودفعت الحماية المدنية على الفور بسيارة إطفاء إلى مكان الحادث، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران، قبل وقوع خسائر أو امتداد النيران للبنايات المجاورة، وحُرر محضر بالواقعة، وتتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات.