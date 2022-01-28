ميرهان حسين تكشف معاناتها مع كورونا بصورة: تلج في عز التلج.. يا رب اشفيني

علقت الفنانة ميرهان حسين، على إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، إلى أنها تعاني من ارتفاع في درجة حرارتها.

ميرهان حسين بعد إصابتها بكورونا: يا رب اشفيني

نشرت ميرهان حسين، صورة لها عبر خاصية «الاستوري» على «انستجرام»، من داخل العزل المنزلي، أثناء محاولتها خفض درجة حرارتها باستخدام الثلج، معلقة عليها: «تلج في عز التلج.. يارب اشفيني».

إعلان الإصابة بالفيروس: دعواتكم

كانت ميرهان، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وخضوعها للعزل المنزلي، إذ نشرت صورة لها من العزل المنزلي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت عليها: «كورونا.. الحمد لله على كل شيء، اللي اتعامل معايا مؤخرًا، يتطمن على نفسه، ربنا يحفظكم جميعا يا رب، دعواتكم».

آخر أعمال ميرهان

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، كانت المشاركة في مسلسل «أنا وهي»، الذي عرض مؤخرًا على شاشة قناة «cbc»، وهو من بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقي، سلوى محمد علي، محمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.

اعتذر عن المشاركة في مسرحية كازانوفا

كانت ميرهان، تجري الأيام الماضية بروفات للمشاركة في مسرحية «كازانوفا» المقرر بداية عرضها الأسبوع المقبل، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، لكنها اعتذرت بعد إصابتها.

وتضم مسرحية «كازانوفا» عددا من الأبطال أبرزهم: حسن الرداد، عمرو يوسف، نسرين طافش، هالة فاخر، حمدي المرغني، بدرية طلبة، وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، ومن إخراج هشام عطوة.