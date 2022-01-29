أسعار العملات اليوم السبت 29-1-2022 في مصر

أشياء كثيرة يحرص العديد من المواطنين على البحث عنها بشكل يومي لمتابعة أخبارها، وتعد العملات من أهم الأشياء التي يبحثون عنها المهتمين بالاقتصاد، أو الذين يرغبون في تغيير العملات الأجنبية.

واهتماما من «الوطن» بما يرغب المواطنون في البحث عنه، نقدّم من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك المختلفة والعاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 29 يناير 2022 في مصر، والتي جاءت كالتالي:

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني، اليوم السبت، في بنك الإسكندرية نحو 20.86 جنيه للشراء، ونحو 21.05 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلي المصري، نحو 20.93 جنيه للشراء، ونحو 21.12 جنيه للبيع، فيما وصل سعره بالمصرف المتحد إلى نحو 20.96 جنيه للشراء، ونحو 21.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

فيما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وعن سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، فجاء سعره في البنك الأهلي المصري 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما وصل سعره في المصرف المتحد لتصل إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وتباين سعر اليورو اليوم في البنوك المختلفة، إذ إنّه سجل اليوم في المصرف المتحد نحو 17.84 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

ويهتم الراغبون في إجراء عمرة شهر رجب بمتابعة سعر الريال السعودي، والذي سجل اليوم في البنك الأهلي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وبلغ في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.