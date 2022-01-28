أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 28-1-2022 في مصر

عملات كثيرة يبحث عن معرفتها البعض، وتتصدر مواقع البحث على جوجل يوميا، سواء دولار أو دينار أو يورو وغيرها، وفي إطار حرص المستثمرين أو رجال الأعمال، على معرفة أسعار العملات، تستعرض «الوطن» فيما يلي، سعر العملات، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 28 يناير الجاري.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغ في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد نحو 17.84 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 17.8 للشراء وسعر 18 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي سعر 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.20 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، في البنك الأهلي المصري نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية نحو 20.86 جنيه للشراء، 21.05 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 20.96 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري، نحو 20.93 جنيه للشراء، و21.12 جنيها للبيع.