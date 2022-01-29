سعر الدولار اليوم السبت 29-1-2022 في البنوك المصرية

يعد الاقتصاد من أبرز المجالات التي تهم الكثير من المواطنين بمعرفة ومتابعة أخباره بشكل مستمر، أملا منهم في أن تعتدل الأحوال الاقتصادية، ويعد سعر الدولار من أهم العملات التي يحرصون على متباعتها، إذ إنها تعد العملة الأكثر انتشارًا حول دول العالم.

ونظرا لأهمية سعر الدولار بالنسبة للمواطنين الذين يتعاملون به كعملة دولية، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك المختلفة والعاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022 في البنوك المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

اختلف سعر الدولار في البنوك المختلفة اليوم، إذ سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر الدولار في المصرف المتحد، فنجد أنه سجل قيمة مالية وصلت إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وعن سعره في البنك التجاري الدولي CIB، فنجد أنه سجل قيمة تصل لنحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

ويبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار في البنك المركزي المصري، والذي سجّل اليوم، 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، وعن سعره في بنك الإسكندرية، فنجد أنه سجل سعر وصل إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد.