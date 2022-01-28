سعر الدولار اليوم الجمعة 28-1-2022 في البنوك المصرية

من ضمن العملات التي تلقى اهتمام الكثير سعر الدولار، والذي يجرِ البحث عنه يوميا، نظرا لتأثيره على أسعار مختلف السلع، لذا نقدم فيما يلي، سعر الدولار في البنوك المختلفة، ومحلات الصرافة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 28 يناير.

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة ومحلات الصرافة وفق آخر تحديثات للبنوك كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، بسعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي، اليوم، 15.65 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسجل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، وسجل في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك المصرف المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وبلغ نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه، وسجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.