مقتل ربة منزل على يد زوجها في الزاوية الحمراء: اعتدى عليها بالضرب

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مقتل ربة منزل على يد زوجها، في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهم.

التحريات تكشف تورط الزوج

تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بوفاة ربة منزل، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «إيمان. م. ر»، 35 عاما، ربة منزل، وبالفحص تبين وجود إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، كما تبين من خلال الفحص وجود نزيف داخلي وسيلان دماء من أنف وفم المتوفاة، وكشفت التحريات عن أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتهاء تشريح جثة ربة منزل قتلت على يد أشقائها بالهرم

وفي سياق آخر، قال مصدر بالطب الشرعي، إنه جرى الانتهاء من إجراء الصفة التشريحية لجثمان ربة منزل، 33 عاما، قتلت على يد أشقائها بالهرم.

وأضاف المصدر أن التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة أكد أن جرح ذبحي بالرقبة سبب وفاة المجني عليها، وأوضح المصدر أن عم المجني عليها استلم الجثة لدفنها.

وتلقى مأمور قسم الهرم بلاغا بمقتل ربة منزل داخل شقتها، وكشفت التحريات عن أن 3 من أشقاء المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب وجود علاقة غير شرعية مع سائق، وأسفرت تلك العلاقة عن إنجاب المجني عليها سفاحا، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة.