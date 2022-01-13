أكلها بايت وطعمه وحش.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بقنا

منذ زواجهما قبل 9 سنوات لم تتوقف الخلافات بين «إ.م» 39 سنة، مزارع وزوجته «كريمة. ع» 29 سنة، تخللتها فترات طويلة من طرد الزوجة وإجبارها على ترك منزل الزوجية في منطقة القرنة بمحافظة قنا، ومع كل خلاف جديد يتدخل الأهل للصلح بينهما؛ لكن الخلافات كانت تتزايد حتى انتهت بجريمة قتل مروعة راحت ضحيتها الزوجة.

سلاح من حظيرة المواشي

مساء أمس الأول نشب خلاف معتاد بين الزوج والزوجة، عقب عودة الزوج وأعدت زوجته طعام العشاء له لكن الطعام كان باردا، فحدثت مشاجرة، انتهت بإخراج المتهم بندقية آلية من حظيرة المواشي وإطلاق الرصاص على زوجته التي أصيبت بعيار ناري في البطن وسقطت وسط بركة من الدماء.

مبحبش الأكل البايت

وحسب اعترافات الزوج عقب القبض عليه قال إن زوجته قدمت له الطعام باردا وطعمه «وحش»، مشيرا إلى أنه حذرها مرارا من تقديم الطعام البايت له أو تقديمه باردا لكن زوجته اتهمته بأنه بلا إحساس ويأكل أي شيء؛ وعليه أن يأكل وألا يهتم سواء كان الطعام باردا أو ساخنا، فأحضر بندقية آلية وأطلق عليها رصاصة في البطن أودت بحياتها.

بلاغ من الأب

تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات ومقيمة بدائرة المركز وبها عيار ناري بالبطن، واتهام والدها مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بقنا لزوجها بإطلاق عيار ناري تجاه نجلته فأودى بحياتها لخلافات زوجية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

حبس المتهم

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.