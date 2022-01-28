نتيجة مباراة مصر والمغرب تحدد موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير بقاعة المنارة في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل، وهو الحفل الذي أعلن منظميه أنه حفل إطلاق ألبومه الجديد الذي لم يطرح بعد.

عمرو دياب يؤجل ألبومه في حالة الفوز على المغرب

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل أسم مبدئي عيشني، والذي طرح دياب منه عدة أغنيات، وكان سيعمل على طرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة في حال تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية.

أوضح المصدر، أن عمرو دياب ينتظر ما ستسفر عنه مباراة المنتخب الوطني مع المغرب في دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية لكي يحدد موعد طرح الألبوم، إذ إنه في حالة فوز المنتخب سينتظر عمرو إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير ومعها سيكون من الصعب طرح أغنيات الألبوم كاملة.

وأكد المصدر، أنه في حال خسارة المنتخب وتوديع البطولة، سيكون لديه 10 أيام يطرح فيهم جزء كبير من أغنيات ألبومة الجديد الذي تنتجه شركته ناي.

عمرو دياب أحيا عدة حفلات في السعودية والإمارات

يذكر أن دياب كان قد طرح آخر ألبوماته الغنائية في يناير من العام الماضي والذي حمل عنوان يا أنا يا لأ.

وأحيا عمرو دياب عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية ما بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث شارك أكثر من مرة في موسم الرياض منهم حفله الأخير الذي قدم فيه نخبة كبير من صناع أغنياته منهم تامر حسين وعزيز الشافعي.