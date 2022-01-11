11 فبراير.. عمرو دياب يكشف اسم ألبومه الجديد في حفل المنارة

يستعد الفنان الكبير عمرو دياب لإحياء أولى حفلاته الجماهيرية في القاهرة في الحادي عشر من شهر فبراير المقبل، لتكون باكورة حفلاته لعام 2022 والتي سيقدم فيها باقة من أغنياته الجديدة.

عمرو دياب يقدم أغنيات جديدة في حفل المنارة

علمت «الوطن» أن عمرو دياب سيعلن بشكل رسمي خلال الحفل عن تفاصيل ألبومه الجديد بعد أن كان قد وعد جمهوره بطرح الألبوم خلال شهر ديسمبر الماضي.

الحفل سيكون في قاعة المنارة حيث قامت الشركة المنظمة للحفل بتقسيم التذاكر إلى 3 فئات، كالتالي:

الأولى: Regular ويبلغ سعرها 500 جنيه.

الثانية: FanPit ويبلغ سعرها 800 جنيه.

الثالثة: VIP ويبلغ سعرها 2500 جنيه.

عمرو دياب يطرح خلي الحجر ينطق

جدير بالذكر، أن الفنان عمرو دياب كان قد طرح مؤخرًا أغنية «خلي الحجر ينطلق»، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة ناي وتقول كلماتها

اول مره بيحصل ‏بينا سلام

اول مره بيدور بنا كلام

ربنا ‏يسطر ‏نخرج منها سلام

خلى الحجر ينطق

‏ ‏خلاني احس من تاني

خلى الحجر ينطق

‏ ‏خلاني ‏في حالة ‏استسلام

‏اللي بيتحكي عنه ‏غير اللي ‏اتشاف

‏ده اللي جماله في القرب ‏أتاريه أضعاف

‏راضي إن شاء الله يقول لي بحبك حاف

خلى الحجر ينطق

‏ ‏خلاني احس من تاني

خلى الحجر ينطق

‏ ‏خلاني ‏في حالة ‏استسلام

خلى الحجر ينطق

‏ ‏خلاني احس من تاني

خلى الحجر ينطق

‏ ‏خلاني ‏في حالة ‏استسلام

‏حد يقول له ‏كفاية اعمل معروف

‏ضحكة ‏لقتني ‏في بحر غريق ‏محدوف

‏واللي ماشافوش ‏لأ ده سلامة الشوف