الفنان الهندي سلمان خان في حفل «Joy Awrds» بالسعودية: الجمهور العربي رائع

أعرب الفنان الهندي سلمان خان، عن حبه للجمهور العربي وسعادته لتواجده بالسعودية، وذلك خلال حوار خاص على هامش فعاليات النسخة الثانية من حفل جوائز «JOY AWARDS»، بالسعودية، على القناة الرسمية الناقلة للحدث.

وقال الفنان الهندي الشهير سلمان خان، إنه سعيد بالمشاركة في النسخة الثانية من حفل جوائز «JOY AWARDS»، بالسعودية: «متحمس للغاية للمشاركة بالسعودية.. والجمهور والتنظيم مثاليين».

مفاجآت حفل جوائز «JOY AWARDS»

وتابع سلمان خان تصريحاته، بأنه متحمس للغاية لمفآجات حفل جوائز «JOY AWARDS»، بالسعودية، مضيفا أن الجمهور العربي محب للغاية له وللفن الهندي، متابعا: «أعلم ذلك بالإضافة إلى الجمهور العربي الذي يتابع جيد السينما الهندية جيدا».

ولا تعد هذه المشاركة هي الأولى لـ سلمان خان بالسعودية، إذ شارك مؤخرا بموسم الرياض، وكان حفله هو الأضخم خلال الاحتفالات، حيث بلغ عدد حضور حفل سلمان خان بالرياض أكثر من 80 ألف شخص، وتفوق بذلك على حفلي جاستن بيبر، والفرقة العالمية «BTS»، خلال فعاليات موسم الرياض.

ريا أبي راشد تجري معه أول لقاء إعلامي عربي

وخلال المشاركة الأولى لـ سلمان خان في موسم الرياض، أجرت الإعلامية ريا أبي راشد حوارا معه، وكان هو اللقاء الإعلامي العربي الأول له، بخلاف تصريحاته بالعروض الخاصة لأفلامه في دبي.

وعلى صعيد العمل، يستعد سلمان خان لإطلاق الجزء الرابع من فيلم «تايجر زند كي» مع كاترينا كيف، الذي جرى تصويره بعدة دول، أبرزها تركيا وروسيا، وانتشرت الشائعات حول تصوير جزء من الفيلم في مصر، بعد نشر الدوبلير الخاص بسلمان خان، استوري، كتب فيه: «إلى مصر»، ولكن تم نفي الخبر بعودة سلمان خان إلى الهند بنهاية المطاف، وحينها كان يتجول بعدة بلاد لتصوير الفيلم.