أول ظهور لإيمي سمير غانم مع حسن الرداد بعد شائعات انفصالهما

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم، مع زوجها الفنان حسن الرداد لأول مرة في ظهور عام، بعد الشائعات التي طاردتهما خلال الفترة الأخيرة، وزعمت أنهما انفصلا.

وكانت الفنانة مع زوجها في حفل افتتاح مهرجان Joy awards، في المملكة العربية السعودية، إذ كانت ترتدي فستانًا أسود اللون، بينما يرتدي زوجها بدلة خضراء.

إقامة حفل افتتاح مهرجان Joy awards

وأقيم، اليوم، حفل افتتاح مهرجان Joy awards، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد كبير من النجوم العرب والأجانب، وعلى رأسهم الفنان هاني شاكر، وجون ترافولتا، والفنان رامز جلال، والفنانة إيمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، والفنانة دنيا سمير غانم، وأشرف زكي، وأمينة خليل، وهالة صدقي، ونيللي كريم، وعمرو يوسف، وأحمد فهمي، وأكرم حسني، وعمرو مصطفي، وأشرف عبد الباقي، ودينا الشربيني.

وشهدت الفترة الماضية انتشار عدد من الشائعات حول انفصال الفنانة إيمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، إلا أن الفنانة حسمت هذا الأمر منذ أسابيع بعد أن أرسلت له باقة من الورود الحمراء على شكل قلب بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشر «الرداد» صورة باقة الورود عبر خاصية «الأستوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مكتوبا عليها «من إيمي سمير غانم».

حسن الرداد ينفي اعتزال زوجته للعمل في الفن

من جانبه، نفى الفنان حسن الرداد خبر الانفصال أيضًا، كما نفى خبر اعتزالها الفن، وقال في تصريحات لقناة SBC السعودية: «نحن لم ننفصل وحياتنا رائعة سويًّا ولكننا أكثر ثنائي فني يطلق عليه الشائعات، وزوجتي أيضًا لم تعتزل ولا يمر أسبوع حتى تنطلق الشائعات، ولم أعد أقرؤها وأتركها تموت بالوقت، ولكن مع الأسف يكون هناك أمور من الضروري الرد عليها».