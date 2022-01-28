بمقدم بسيط.. إزاي تحصل على شقة سكنية بتمويل عقاري 85% من قيمة الوحدة؟

بمجرد وصول الشاب لسن الزواج المناسب له، يبدأ في البحث عن شقة سكنية لاستئجارها أو شرائها، حتى يستطيع تكوين أسرة جديدة بالزواج من الفتاة التي يرغب بها، وفي كثير من الأحيان يكون ذلك عائقا كبيرا أمامهم للزواج، ما يجعل البنوك تقدم خدماتها التمويلية للمواطنين، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

ويقدم المصرف المتحد للعملاء خدمة الحصول على قرض التمويل العقاري بمقدم بسيط، وبنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض التمويل العقاري من المصرف المتحد، وفق خدمة عملاء البنك والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل قرض التمويل العقاري في المصرف المتحد

يتيح المصرف المتحد لعملائه فرصة الحصول على التمويل العقاري من خلال برنامجين مختلفين، وتتمثل تفاصيلها في التالي:

1- برنامج الأفراد المميزين

- يمنح المصرف المتحد عملاءه فرصة الحصول على القرض بسعر عائد مميز وتنافسي.

- يمنح البنك عملاءه فرصة الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية.

- يمنح البنك عملاءه مرونة في السداد تصل إلى 15 عاما.

- يتيح المصرف المتحد لعملائه فرصة الحصول على تمويل 10 ملايين جنيه مصري.

- يمكن للعملاء أن يسددوا التمويل من خلال الفروع وماكينات الإيداع النقدي.

- يتيح البنك لعملائه فرصة التمويل لكل الشرائح للموظفين وأصحاب الأعمال وذوي المهن الحرة.

2- برنامج مبادرة البنك المركزي المصري

- يمكن للعملاء الحصول على تمويل عقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال مبادرة البنك المركزي.

- يمكن الحصول على التمويل بعائد ثابت خلال فترة التمويل العقاري طبقا للبنك المركزي.

- يتيح البنك لعملائه فرصة الحصول على تمويل عقاري بنسبة تصل إلى 85 % من قيمة الوحدة السكنية.

- يتم سداد الأقساط الشهرية متساوية طوال فترة التمويل العقاري.

- من الممكن أن يتم دمج دخل الزوج والزوجة معا حتى يتم زياد قيمة التمويل.

- يمنح البنك لعملائه فرصة السداد والتي تصل إلى 20 عاما.