شقق سكن ودار مصر وجنة تمويل عقاري لمدة 30 سنة بفائدة 3%

يواصل القطاع المصرفي «البنوك» الإعلان عن شروط وتفاصيل الحصول على شقق بمساحات مختلفة بالتمويل العقاري، وذلك وفقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أطلقها منذ عدة شهور عن قيام الدولة بمبادرة الحصول على شقة تمويل عقاري على عدد من السنوات لتصل إلى 30 سنة، وذلك بفائدة مالية متناقصة قيمتها 3%.

شقق التمويل العقاري

وأعلن البنك المركزي المصري عن البنوك وعددها ما يقرب من 25 بنكا بين حكومي وقطاع خاص التي تشترك في تنفيذ مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن المشاريع التي تنطبق عليها الشرط من ضمن أماكن الشقق وهي سكن مصر ودار مصر ومشروع جنة.

شقق سكن مصر ودار مصر

وقالت الوزارة إن أماكن الشقق السكنية التابعة لمشروعي سكن مصر ودار مصر في مدن أكتوبر وحدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة والعلمين وأكتوبر الجديدة والعبور والشروق ودمياط الجديدة، وبدر وغرب قنا وغرب أسيوط والمنصورة الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة.

أماكن شقق التمويل العقاري

كما أعلنت وزارة الإسكان عن أماكن مشروعي دار مصر وجنة فتتوافر في مدن، القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر والشروق ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة وملوي الجديدة والمنيا الجديدة وسيتم الإعلان عن مشاريع أخرى.

وأكد مصدر ببنك التعمير والإسكان التابع لوزارة السكان، أن مشاريع دار مصر والتي بدأ الإعلان عنها تنطبق عليها شروط التمويل ويتم التنازل عنها عن طريق البنك والجهاز التابع له الشقة سواء دار مصر أو جنة أو سكن مصر، بالإضافة إلى أنه يجب توافر الشروط على الشقق التي يتم تمويلها بالنسبة للبنك.

وأوضح المصدر أن هناك إدارة تمويل شقق سكنية في كل بنك بفائدة مختلفة.

يذكر أنه تم الإعلان عن شقق «سكن لكل المصريين 1» ومشروع الثاني سكن لكل المصريين 2 من قبل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتم تمويلها بفائدة 3%، وبدأت الوزارات والهيئات المختصة في تنفيذ المبادرة بالاشتراك مع القطاع الخاص سواء شركات استثمار أو بنوك.