سعر الريال السعودي اليوم السبت 29-1-2022 في مصر

يعد سعر الريال السعودي من أهم العملات العملات التي يبحث عنها العديد من المواطنين، وخصوصا الراغبين في حجز رحلة عمرة في شهر رجب المقبل، وحرصا من «الوطن» على تقديم ما يحتاج إليه المواطنين، نرصد في هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022.

سعر الريال السعودى أمام الجنيه في البنوك

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في البنك الأهلي ليسجل قيمة وصلت إلى نحو 4.19 جنيه للبيع مقابل 4.18 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء في ميد بنك، وسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال سعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء في CIB.

أسعار العملات العربية والأجنبية

ونظرا لأهمية سعر الدولار بالنسبة للكثيرين، فسجل سعره في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر قيمة مالية وصلت نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجّل في البنك الأهلي المصري سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع، وسجل سعر 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.