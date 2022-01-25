سعر الريال السعودي اليوم.. تباين ملحوظ في مختلف البنوك

سعر الريال السعودي من أكثر العملات التي يهتم كثير من الأشخاص المصريين بالبحث عنها، خاصة العمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، واستقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الريال السعودى أمام الجنيه في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 4.19 جنيه للبيع مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء في ميد بنك، وسجل الريال سعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء في CIB، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل سعر الدولار، تبايانا في البنوك المختلفة، إذ سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، أما اليورو فسجل 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وسجل الريال السعودي نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، كما سجّل في البنك الأهلي المصري سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك المصرف المتحد سجل سعر 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع، وسجل سعر 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.