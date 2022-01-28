سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 28-1-2022

سعر الريال السعودي، من أكثر العملات التي يبحث عنها الكثيرون، لمعرفة أسعارها، خاصة بالنسبة للعمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 28 يناير 2022، في السوق المحلي.

سعر الريال السعودى أمام الجنيه في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.19 جنيه للبيع مقابل 4.18 جنيه للشراء، كما سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر 4.20 جنيه مقابل 4.04 جنيه للشراء في ميد بنك، وسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل الريال سعر 4.20 جنيه للبيع مقابل 4.17 جنيه للشراء في CIB.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجّل في البنك الأهلي المصري سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع، وسجل سعر 17.8 للشراء وسعر 18 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم نحو 17.80 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار، في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.