جولة لوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي ومحافظ القاهرة في الأسمرات

استقبل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمدينة الأسمرات، وفدًا يضم 12 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر، وذلك خلال زيارتهم لمصر للتعرُّف على جهود الدولة المصرية المبذولة في كل المجالات.

واصطحب محافظ القاهرة، يرافقه المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أعضاء الوفد، بجولة بمدينة الأسمرات، شملت المدينة الرياضية ومبنى التضامن الاجتماعي الذي يضم مركز لتنمية الطفل وحضانة ومكتب توجيه واستشارات أسرية، ومركز للأشخاص ذوي الإعاقة وعيادة للتخاطب، كما قاموا بتفقد مبنيي المسجد والكنيسة ومنافذ الخدمات والبيع والمخبز، وعدد من الشقق المؤثثة المعدة للتسكين.

الدولة المصرية مهتمة بالمشروعات التنموية الضخمة

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مدينة الأسمرات واحدة من عدة مشروعات كبرى أقامتها الدولة المصرية بديل للعشوائيات بالعاصمة، في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات التنموية الضخمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين المصريين.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة حرصت على توفير كل الخدمات في المدن التي تقيمها بديلًا للعشوائيات كالمدارس والوحدات الصحية والملاعب ووسائل المواصلات، كما حرصت الدولة المصرية على تعليم المنتقلين لهذه المدن حرف تساعدهم على كسب العيش.

تغيير نوعية الحياة فى العشوائيات إلى الأفضل

وأكد محافظ القاهرة، أن مبادرة بهذا الحجم ما كان يمكن أن تتم لولا نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ساعدت على إعادة توجيه الدعم إلى المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وفي مقدمتها المشروعات التي تستهدف بناء الإنسان المصري في كل المجالات.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المشروعات التي تقيمها الدولة المصرية بديلًا للعشوائيات فضلاً عن أنها تحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة فإنها أيضاً تحظى بترحيب وإشادة بالغة على المستوى المحلي لأنها تستهدف تغيير نوعية الحياة فى العشوائيات إلى الأفضل.

ومن جانبهم، أبدى وفد مساعدي أعضاء الكونجرس، إعجابهم بما تتضمنه مبادرة «حياة كريمة» من جهد تنموي واضح وكبير، معربين عن تقديرهم لاهتمام الدولة المصرية بمثل هذه المشروعات التنموية الضخمة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.