بريد الوطن.. خصص مدفناً لأسرتنا يا محافظ القاهرة

عانينا كثيراً من عدم وجود مدفن خاص بأسرتنا، حيث كنا ندفن أى قريب لنا توافيه المنية فى مدافن بعض الأقارب، ولكن لسوء الحظ تم إزالة هذه المدافن أثناء تطوير بعض الشوارع، وأصبحت مدافن الأقارب بعيدة المنال، وتقدمت بطلبات وشكاوى عديدة من أجل الحصول على مدفن من مدافن محافظة القاهرة، وذلك منذ عام 2011، وحتى الآن لم أحصل على أى شىء، ولم يتم النظر فى أمرى، ولم يتم تخصيص أى مدفن لنا، رغم أننا لا نطلب أكثر من 20 متراً، أناشد السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساعدتنا فى الحصول على مدفن خاص بنا، فى أى مكان تراه المحافظة، ونحن على استعداد لسداد أى مبالغ تطلبها المحافظة فى حدود المعقول.

أبوالسعود جمعة أبوالسعود- الخليفة - القاهرة

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