اعرف طريقة التقديم على وظائف في ليبيا.. «باقي يومين»

دائما ما يكثر البحث عن وظائف متعددة في مختلف المجالات، ومجرد الإعلان عن حاجة الدولة لوظائف يكثر الحديث عنها، آخرها وظائف في دولة ليبيا، وفقا لما أعلنته وزارة القوى العاملة، والتي سينتهي التقديم لها يوم الاثنين الموافق 31 يناير الجاري.

وقبل يومين من غلق باب التقديم، تستعرض «الوطن» فيما يلي تفاصيل فرص العمل والوظائف المطلوبة في ليبيا، وكيفية التقديم عليها وفق ما ذكرت وزارة القوى العاملة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كيفية التقديم على وظائف في ليبيا

على الراغبين للعمل بالمهن المطلوبة في دولة ليبيا، سرعة تسجيل بياناتهم عن طريق الدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول موقع وزارة القوى العاملة للتقديم لهذه الوظائف.

المهن المطلوبة للعمل في ليبيا

4 أطباء تخصص نساء وتوليد.

طبيب اختصاصي أشعة تشخيصية.

عدد 2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف.

5 ممرضات تخصص النساء والتوليد.

و13 ممرضا تخصص جراحة.

10 ممرضين تخصص أطفال.

2 ممرضة تخصص قابلة قانونية.

شروط التقديم لهذه الوظائف

يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10 سنوات.

يشترط أن يترواح سن المتقدم لهذه الوظائف 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، حيث يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 سنة.

تتراوح الأجور بهذه المهن المطلوبة بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي أي ما يعادل 15 ألفا و505 جنيهات إلى 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا حسب الخبرة.

وفي ذات الصدد، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مصر مستمرة في تقديم العمالة للخارج خاصة لدولة ليبيا حيث إن هذه ثاني طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الطبي في دولة ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة العمل والتأهيل هناك لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها.