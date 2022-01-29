سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 29-1-2022 في مصر

الدينار الكويتي من ضمن أكثر العملات التي يتم البحث عنها خاصة للمصريين المتغربين بدولة الكويت الشقيقة، والتحويلات التي يحتاجون لإجرائها، لذا يتابعون سعر الدينار الكويتي بشكل يومي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووفقا لما هو معلن بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، قبل آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022، فإن سعر الدينار الكويتي سجّل أعلى سعر له داخل البنك المركزي، حيث استقر سعره عند 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في البنك الاهلي المصري نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

ووصل مستوى الدينار الكويتي إلى سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع وذلك داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB، وجاء سعر للدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء مقابل 52.13 جنيه للبيع، وسجل سعر الدنيار في بنك الإسكندرية نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بينما وصل إلى نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر، وذلك وفقا لآخر التحديثات المعلنة من قبل البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي الكويتي

وتباين سعر الدينار الكويتي في مختلف البنوك، حيث سجّل سعر الدينار نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع وفقًا لشاشة التداولات اللحظية في البنك الأهلي الكويتي، بينما وصل إلى نحو 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك العربي الأفريقي الدولي، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.