سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-1-2022 في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حالة من التفاوت في بعض البنوك الحكومية والخاصة، وذلك بعد أن سجل استقرارا على مدار الثلاثة أيام الماضية، الأمر الذي جعل العاملين في مؤسسات كويتية وغيرها، ممن يتقاضون رواتب بعملة الكويت، البحث بشكل دوري عن سعر العملة الخليجية.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووفقا لما هو معلن بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، فإن سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 28 يناير 2022، والذي سجّل أعلى سعر له داخل البنك المركزي، مستقرًا عند سعر 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، فيما سجّل نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر للدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 47.45 جنيه للشراء مقابل 52.13 جنيه للبيع، فيما وصل مستوى الدينار الكويتي إلى سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع وذلك داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدينار الكويتي صباح اليوم، فسجل نحو 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، بينما وصل إلى نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر، وذلك وفقا لآخر التحديثات المعلنة من قبل البنوك، كما سجّل سعر الدينار نحو 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع وفقًا لشاشة التداولات اللحظية في البنك الأهلي الكويتي، بينما وصل إلى نحو 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك العربي الأفريقي الدولي.

وعلى مستوى الدولار مقابل الجنيه المصري، فشهد استقرارًا ملحوظًا في الغالبية العظمى من البنوك، والتي تسبّبت فيها الزيادة في الاحتياطي النقدي والصادرات المصرية وكذا تحويلات العاملين بالخارج والموارد الدولارية، وذلك دون أي تغيرات تذكر على مدار 23 يومًا منذ بداية العام الجديد، وهدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء.