برج القوس حظك اليوم السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

طيبة القلب وحب الحرية وعدم شيل الهموم من مميزات مواليد برج القوس، كما أنهم مخلصون لأصدقائهم لأبعد الحدود ولهم علاقات صداقات متعددة فهم أشخاص اجتماعيون جدا، ويحبون السفر دائما وزيارة مختلف الأماكن ولف العالم إذا كان بإمكانهم ذلك، فيضعون ميزانية خاصة للسفر كل فترة ليست ببعيدة ويحبون التطلع إلى مختلف الثقافات وتكوين صداقات في البلاد المتعددة، قد يتعرض لخيبات أمل عدّة في حياته بسبب صدقه وثقته في الآخرين ولكنه يستجمع نفسه ولا يسمح لأحد بأن يكسره، ويحب عمله ويقدسه كثيرا كما يحب عائلته ويخلص لشريكة حياته ولا يرى غيرها إذا وقع في الحب.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني

يبدو أن اليوم عليك أن تقتصد في صرف أموالك، وأن تبتعد عن كل ما تريد شراءه وأنت لست بحاجة ضرورية إليه، فوجود القمر في منزلك الثاني يحتم عليك أن تحسن تنظيم نفقاتك.

وتضيف عبير فؤاد خبيرة الأبراج أن مواليد برج القوس عليهم اليوم أن يتصرفوا بحكمة وحذر لتحقق فائدة مادية ليهم أو فائدة على المستوى المهني.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اليوم بالنسبة بمواليد برج القوس على المستوى العاطفي يكون جيدا، فوجود الشمس في منزل العلاقات يمنحك نشاطا وطاقة وإشراقا، كما يبدو أن الوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة بالنسبة لمن يعاني مع المشاكل منذ فترة ولم يتحدث عنها أو يناقشها، فقط عليك اختيار اللباقة والكلمات الجيدة عند الحديث.

مميزات أنثى برج القوس

تمتلك فتاة برج القوس العديد من المميزات التي تعرف عنها، فهي قوية وهادئة جذابة خفيفة الظل، شاعرية ورومانسية وتحافظ على مراعاة مشاعر من حولها، كما أنها تحب الحياة ومتفائلة وحماسية، وتكره الروتين، وتحب التغيير والتجديد.

نقاط ضعف برج القوس

بجانب المميزات، هناك بعض نقاط الضعف الخاصة بمواليد برج القوس، فهم عفويون للحد الذي يضعهم في المشاكل، وغير دبلوماسيين، كما أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون إنجاز العديد من المهام في وقت واحد فيعطون وعودا بإنجازها ولكن لا يستطيعون فعل ذلك في النهاية، ويعرف عنهم عدم الصبر ويكرهون أوقات الانتظار.