حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 29-01-2022 مهنيا وعاطفيا

أبراج نارية، ومائية وترابية، تنقسم إليها الأبراج حسب الصفات، السمات التي تميز كل برج، حيث يجمع مواليد كل برج عدد من الصفات المشتركة، ويهتم الكثيرون بمتابعة لحظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، مما جعلها تحتل مقدمة قوائم البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، وذلك لمطالعة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلًا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم، والأبراج، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

وتنقسم الأبراج إلى 12 برج، وهم برج الحمل، برج الثور، برج الجوزاء، برج السرطان، برج الأسد، برج العذراء، برج الميزان، برج العقرب، برج القوس، برج الجدي، برج الدلو، برج الحوت.

حظك اليوم برج الحمل

توقعات حظك اليوم لبرج الحمل مهنيا واجتماعيًا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد اللباقة والإقناع في عرض آرائك، أما عاطفيا: فينوس والمريخ معاكسان مما يجعلك تميل للعصبية، ولا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط، والذي يبدأ في 21 مارس وينتهى في 20 أبريل.

حظك اليوم برج الثور

توقعات حظك اليوم لبرج الثور مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ وقد يجعلك ذلك موفقا في المال والأعمال، أما عاطفيا واجتماعيا: الفلك يدفعك اليوم للمشاركة والتعاطف وتقاسم الأفراح أو الآلام مع الأحباب والأصدقاء، والذي يبدأ في 21 أبريل وينتهى في 21 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء

توقعات حظك اليوم لبرج الجوزاء ماليا ومهنيا: القمر في منزل المدخرات والوقت مناسب للتطور والتغيير والقيام بخيارات مهمة، أما عاطفيا: اليوم تتحرر من الضغوط وتمدك الأفلاك بروح تفاؤل وترى الأمور من جانبها الإيجابي ويعدك ذلك بالسعادة، والذي يبدأ في 22 مايو وينتهى في 21 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان

توقعات حظك اليوم لبرج السرطان مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تحذر التسرع في توقيع العقود والأوراق وكن ملتزما، أما عاطفيا: يطالبك الفلك بالصبر في علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك، الذي يبدأ في 22 يونيو وينتهى في 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد

توقعات حظك اليوم لبرج الأسد عاطفيا واجتماعيا: حاول أن تكون أكثر تسامحا ومرونة مع الطرف الآخر، أما صحيا ومهنيا: القمر في منزل الصحة والعمل، ويمدك ذلك بالطاقة والنشاط والوقت مثالي للإنجاز، والذي يبدأ في 23 يوليو وينتهى في 22 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء

توقعات حظك اليوم لبرج العذراء عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتساعدك على القيام بخطوات حاسمة للاقتراب ممن تحب وتبعث الحماس فيمن حولك، أما صحيا ومهنيا: القمر في منزلك الخامس يمدك بطاقة أخاذة، ويعدك ببداية صفحة جديدة أو تتخذ اتجاها جديدا تحلم به، والذي يبدأ في 23 أغسطس وينتهى في 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان

توقعات حظك اليوم لبرج الميزان مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك مما يجعلك تميل للعصبية وعليك أن تتفادى مصادر الإزعاج في نطاق العمل والعائلة، أما عاطفيا واجتماعيا: إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب المساعدة ممن تثق بهم، والذي يبدأ في 23 سبتمبر وينتهى في 22 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب

توقعات حظك اليوم لبرج العقرب مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية ويؤكد على نضجك وفصاحتك، عاطفيا: تستطيع اليوم أن تؤثر بلطف فيمن تحب، فقط عليك أن تجتهد لتحقق ذلك، والذي يبدأ في 23 أكتوبر وينتهى في 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس

توقعات حظك اليوم لبرج القوس مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تحسن تنظيم نفقاتك وأن تتصرف بحكمة وحذر لتحقق فائدة، أما عاطفيا واجتماعيا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك نشاطا وطاقة وإشراقا والوقت مناسب للاهتمام بمشاكل عالقة، فقط اعتمد اللباقة، والذي يبدأ في 23 نوفمبر وينتهى في 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي

توقعات حظك اليوم لبرج الجدي مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعمك وتعبر عن رغباتك وما تنتظره بلباقة وتكسب التقدير، أما عاطفيا: فينوس والقمر في برجك يدفعانك اليوم نحو الاهتمام بمظهرك وتبدو متألقا، والذي يبدأ في 22 ديسمبر وينتهى في 20 يناير.

حظك اليوم برج الدلو

توقعات حظك اليوم برج الدلو مهنيا وصحيا: ينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وتستمع فقط لنصائح الموثوق بهم، ولا تتسرع اليوم في قراراتك ولا تعلن خططك، أما عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر وليس في صالحك اليوم أن تتجه للأضواء والظهور، والذي يبدأ في 21 يناير وينتهى في 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت

توقعات حظك اليوم لبرج الحوت مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدعم اليوم علاقاتك المهنية والاجتماعية، أما عاطفيا: فينوس في وضع داعم، وتبدو ودودا وقد تضع برنامجا يجمعك بمن تحب وتسعد بتواجدك معه، والذي يبدأ في 20 فبراير وينتهى في 20 مارس.