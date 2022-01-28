انطلاق الأسبوع الثقافي لمشروع أطفال «أهل مصر» بشرم الشيخ

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الرابع من المرحلة الثالثة لمشروع أطفال «أهل مصر»، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وقالت «عبد الدايم» إن القوى الناعمة تعد وسيلة فاعلة لتطوير المجتمعات وخلق أجيال جديدة قادرة على صون المكتسبات، ومشروع «أهل مصر» أحد الأدوات التي اعتمدتها الثقافة المصرية لنشر التنوير واكتشاف المواهب، إلى جانب تعريف النشء بتاريخهم المشرق وتثقيفهم ودعم روح الانتماء بينهم وزيادة روابط الصداقة والتعارف، مضيفة أن الفعاليات تعمل على ترسيخ الهوية للنهوض بالوطن.

عطوة: أنشطة كثيرة وزيارات ميدانية للأطفال

من جانبه، قال رئيس هيئة قصور الثقافة، إن مشروع «أهل مصر» تنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، متابعا أن الأسبوع الثقافي الرابع من المرحلة الثالثة منه يحمل عنوان «صوت التراث» ويقام بمدينة شرم الشيخ لأطفال قرى أسوان المتضررة من السيول إلى جانب أطفال مختلف المحافظات الحدودية وهي: شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب وشلاتين وأبو رماد، الوادي الجديد، مطروح، بالإضافة إلى أطفال حى الأسمرات بالقاهرة ويستمر حتى ٤ فبراير المقبل.

وأضاف أن المشروع يتضمن عددا من الزيارات الميدانية التثقيفية التي تتخللها ورش حكي توعوية، وتبدأ بزيارة لمحمية رأس محمد، ثم المتحف الفرعوني، يعقبها مسجد الصحابة والسوق القديم، بالإضافة لكاتدرائية السمائيين، ومتحف الحضارات الإنسانية، إلى جانب ورش الحكواتي، التي تتناول السياحة الداخلية وموضوعات حفظ التراث المادي.

بالإضافة لورشة ثقافية ومطويات عن العادات والتقاليد التراثية وورش حرف يدوية في مجالات: المشغولات الجلدية، خيامية، إعادة تدوير بخامات البيئة، طباعة وخط عربي، أركت خشب، تعليم فن الفورجية، طباعة على القماش، عمل منسوجات تراثية، رسم وتشكيل بالزخارف، مشغولات بالخرز، ورش فنون تشكيلية لتحليل سلوكيات الأطفال وتعديلها عن طريق الفن، بالإضافة لورش فنون الأداء المختلفة مثل ورشة إلقاء الشعر، وفنون الأداء في الغناء، مسرح العرائس وورشة المسرح البشري.

موعد الحفل الختامي لمشروع «أهل مصر»

يذكر أن حفل الختام يقام بقصر ثقافة شرم الشيخ، الخميس المقبل، ويشهد فقرات فنية لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية، إلى جانب معرض لنتاج الورش الفنية والثقافية المنفذة خلال الأسبوع، وكذلك عمل مسرحي بعنوان «أحلامنا» ومسرحية «رادوبى الجميلة» من نتاج ورشتي المسرح وفيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع، وعرض موسيقي نتاج ورشة الموسيقى.

ونفذ مشروع «أهل مصر»، أول أسبوع من المرحلة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية في الفترة من 1 إلى 9 أغسطس الماضي، والأسبوع الثاني بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من 25 أغسطس حتى 2 سبتمبر الماضي، والأسبوع الثالث بمحافظة بورسعيد في الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الماضي، بمشاركة 200 طفل في كل أسبوع، كما سبق تنفيذ 17 أسبوعا ثقافيا في المرحلتين السابقتين للمشروع الذي انطلق في 2018، إضافة إلى ملتقى ثقافي بالقاهرة.