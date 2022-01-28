تحذيرات لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة قبل انطلاق الامتحانات غدا

يتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، غدا مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين بشارع بور سعيد بحي السيدة زينب بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 للتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

محافظة القاهرة تحتفل بعيد الشرطة

كما تنظم محافظة القاهرة غدا، ندوة تثقيفية برعاية وحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد الشرطة تحت عنوان «عيد الشرطة السبعين..عطاء ..تضحية .. وفاء بالعهد» ويشارك فيها الدكتورشوقي علام، مفتى الديار المصرية، واللواء فاروق المقرحي مساعد أول وزير الداخليه السابق وعضو مجلس الشيوخ، واللواء ابوبكر عبد الكريم مساعد أول وزير الداخليه للإعلام والعلاقات السابق، والإعلامي جمال الشاعر وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.

الابتعاد عن مياه الأمطار

من ناحية أخرى، أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة فى تعليماتها على استمرار عملية تعقيم المدارس ومقار اللجان الامتحانية وكسح المياه من الأسطح والأفنية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات مواجهة آثار الأمطار والتغيرات الجوية تحت إشراف وتواجد مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وأعضاء غرفة العمليات ورؤساء اللجان وفريق العمل كما وجه محمد عطية، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، رسالة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة للحفاظ علي سلامتهم والتأكيد على ارتداء الكمامات والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وعدم الاقتراب من أعمدة الانارة خاصة أثناء سقوط الأمطار حرصا على حياتهم، وعدم العبث في مياه الأمطار خوفا من وجود خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات أو بالوعات مفتوحة.

منع الهاتف المحمول

وشدد عطية فى تعليمات على عدم اصطحاب الهاتف المحمول في اللجان مع أهمية المراجعة الدقيقة والتوكل علي الله، مشيرا إلى انعقاد لجنة الأزمات والكوارث في كل مدرسة لمتابعة تنفيذ التعليمات، وأخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المديرية وبخاصة في حالة حدوث طارئ حتى يتم التدخل الفورى وإنقاذ الموقف.