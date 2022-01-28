30 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط غدا

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة «عربى - لغات» غدًا السبت، بمحافظة دمياط وتستمر حتى الخميس المقبل بعدد 157 لجنة على مستوى المحافظة، ويؤديها 30394 طالب وطالبة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة «عربى - لغات» وتأكدت من جاهزية اللجان الامتحانية، بكافة الإدارات التعليمية، وتعقيمها لاستقبال الطلاب غدًا، حيث أكدت على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووجهت أيضاً بالتواصل مع الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان.

تشكيل لجنة متابعة مراكز توزيع الأسئلة

وكلفت محافظ دمياط، مدير مديرية التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لمتابعة مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات نصف العام، لضمان وصولها للجان فى المواعيد المحددة.

غرفة عمليات رئيسية بالمديرية

من جانبه، أكد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه جرى عقد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لمتابعة الموقف الخاص بامتحانات الشهادة الإعدادية، والتعامل مع أى طارئ قد يحدث، وتلافيه على وجه السرعة، مشيرًا إلى أنه ووفقاً لتوجيهات محافظ دمياط بتشكيل لجنة لمتابعة مراكز توزيع الأسئلة، فقد تم فوراً توجيه إدارة المتابعة وتقويم الأداء بتخصيص عضو متابعة لكل إدارة تعليمية لمتابعة سلامة حجرة الأسئلة من حيث الغلق والتشميع والتأكد من سلامة المظاريف داخل الغرفة وعدم التلاعب بها والتأكد من التزام خطوط سير توزيع الأسئلة بمسارها الصحيح ووصولها إلى اللجان قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ.