تعقيم مدارس جنوب سيناء قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى عقد لقاء موسع مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لمناقشة إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها غدا السبت، موضحا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء طالب بضرورة تعقيم كل المدارس اليوم الجمعة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشدد «عقل» على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل كل لجنة وغرفة للغزل وأدوات تعقيم وكمامات، وأن لا يسمح لأحد بدخول اللجنة دون أن يكون مرتديا الكمامة.

3554 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الجمعة، أنه نحو 3554 طالب وطالبة سوف يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية غدا السبت، موضحا أنه جرى تجهيز اللجان بكل المدارس وتعقيمها قبل استقبال الطلاب لتأدية الامتحانات التي تبدأ غدا وتنتهي الخميس المقبل لتبدأ إجازة نصف العام الأسبوع بعد القادم وفقا لخطة الوزارة.

أضاف «عقل» أن المديرية انتهت أول أمس من أعمال لجان الامتحانات الخاصة بانتداب رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين والإداريين، وتسلم الجميع خطابات الندب بجميع الإدارات التعليمية وذلك للاستعداد للامتحان.

تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح لـ«الوطن» أن المحافظة من المعروف أنها هادئة في الامتحانات وجرى التنسيق مع كافة الجهات من أجل أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية دون أي بلاغات أو مشاكل، وقال إنه قام بتكريم أوائل الطلاب الفائزين في مسابقة حزب مستقبل وطن أول أمس على هامش احتفالات أعياد الشرطة.

موضحا أنه جرى تكريم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم على المجهود الذي يقوم به من أجل النهوض بالعملية التعليمية، وتكريم عادل عتلم وكيل المديرية، وأحمد عبد العظيم مدير إدارة الجودة وكل موجهي المواد الدراسية.