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21 شركة غذائية تشارك في المنتدى المصري الكيني

«البكري»: 600 اجتماع ثنائي.. وتعاقدات تصديرية متوقعة بـ25 مليون دولار

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الوطن
11:18 م | الجمعة 28 يناير 2022
رئيس المكتب التجارى المصرى بنيروبى فى حوار مع مشاركين فى المنتدى

رئيس المكتب التجارى المصرى بنيروبى فى حوار مع مشاركين فى المنتدى

نظم المكتب التجارى المصرى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وتحت رعاية غرفة التجارة والصناعة الكينية، منتدى الأعمال المصرى الكينى، بمشاركة بعثة الشركات المصرية أعضاء المجلس، التى ضمت 21 شركة من مختلف القطاعات الغذائية التى تلبى احتياجات السوق الكينية وأسواق الدول المجاورة.

وقال المستشار التجارى عمرو البكرى، رئيس المكتب التجارى المصرى بنيروبى، إن تنظيم المنتدى يأتى تنفيذاً للمحاور الأساسية لاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة للتحرك نحو أفريقيا لزيادة الاستثمارات ومضاعفة الصادرات إلى أسواق القارة. وأوضح «البكرى» أن المنتدى شهد 600 اجتماع ثنائى بين الشركات المصرية ونظرائها لبحث إمكانية التعاون مع الشركات الكينية المستوردة لتوريد احتياجاتها من مصر، لافتاً إلى أن الاجتماعات الثنائية ساهمت فى موافاة كبريات الشركات الكينية المستوردة والتجار والموزعين لبنود الصناعات الغذائية بعروض تصديرية للمنتجات المصرية، تمهيداً لإبرام تعاقدات تصديرية قيمتها 25 مليون دولار، يتم توريدها على مدار العام الجارى بصفة منتظمة، خاصة من السكر الأبيض، والأجبان، والزيوت، ومنتجات المطاحن، والحلويات.

 

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