مصر للطيران تعلن إلغاء رحلة نيويورك غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة مصر للطيران، إلغاء الرحلة رقم MS985، إلى نيويورك، التي كان من المقرر مغادرتها غدًا السبت الموافق 29 يناير 2022، الساعة 10:25 صباحًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

واهابت «مصر للطيران»، بعملائها المسافرين بين القاهرة ونيويورك، غدًا، بتعديل حجوزاتهم ومتابعة حالة الرحلات من خلال مركز الاتصالات «1717» أو من خلال مكاتب مصر للطيران بمصر وحول العالم.