رئيس التحرير

محمود مسلم

مصر للطيران تعلن إلغاء رحلة نيويورك غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

كتب:

الوطن
08:24 م | الجمعة 28 يناير 2022
طائرة مصر للطيران

طائرة مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران، إلغاء الرحلة رقم MS985، إلى نيويورك، التي كان من المقرر مغادرتها غدًا السبت الموافق 29 يناير 2022، الساعة 10:25 صباحًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

واهابت «مصر للطيران»، بعملائها المسافرين بين القاهرة ونيويورك، غدًا، بتعديل حجوزاتهم ومتابعة حالة الرحلات من خلال مركز الاتصالات «1717» أو من خلال مكاتب مصر للطيران بمصر وحول العالم.

اقرأ المزيد:

مصر للطيران تسير رحلة خاصة إلى الكاميرون لنقل مشجعي المنتخب الوطني

«مصر للطيران» تهنئ منتخب الشباب في السلاح بفوزه بذهبية كأس العالم

إلغاء رحلات مصر للطيران بين القاهرة وتركيا اليوم بسبب الأحوال الجوية

وفد كوري يطلع على الخدمات الجديدة في مصر للطيران ويزور الأهرامات

3 عوامل تحسم أسعار تذاكر رحلات العمرة في مصر للطيران.. اعرف موعد الإعلان

مصر للطيران تستقبل وفدا من الكونغو.. وخط جوي جديد بين القاهرة وكينشاسا