«نساء ملهمات في ذاكرة العرب».. كتاب جديد ينتصر للمرأة العربية

اختارت الكاتبة الصحفية زينب الباز، أن تنتصر للمرأة العربية، باختيارها سيرة، نساء ملهمات، موضوعاً لكتابها الجديد، الذي يحمل عنوان «نساء ملهمات.. في ذاكرة العرب» والذي يتناول مسيرة سيدات عربيات أثرن في بلدانهن، وأضفن الكثير من النجاح لمسيرة المرأة العربية، واعتبرت أن هؤلاء نماذج مضئية ينبغي على كل سيدة عربية أن تفخر بهن، والكتاب يشارك إصدارات دار «إضافة» للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية التي تستمر إلى 7 فبراير المقبل.

موضوع كتاب «نساء ملهمات»

وتعرض «الباز» بين دفتي كتابها الجديد، نماذج لسيدات من، مصر والسعودية والمغرب والجزائر وفلسطين وسوريا وتونس والإمارات والعراق، وتقول فى مقدمة الكتاب، إنها منذ صغرها تتعاطف مع النساء سواء محيطها، أو مع بطلات الورايات، وأضافت في تصريح لـ «الوطن» والرحلة مع النساء بطلات الكتاب كانت طويلة بالقدر الذي دفعني إلى الارتباط بكل واحدة منهن، وكأنها إحدى صديقاتها المقربات، وتمنيت أن تقرأ كل منهن ما كتبته عنها، خاصة أن 4 شخصيات منهن ما زلن على قيد الحياة.

وأضافت «زينب» أن عملها في مجلة «نصف الدنيا» دفعها للقراءة عن النساء اللاتي أثرن في تاريخ مصر والعالم العربي، وتابعت: «أحيانا كنت أجد نساء صنعن مجداً تاريخياً عظيماً، لكن سقطن سهواً من كتب التاريخ المصري والعربي، وكنت أجمع أسماءهن في مفكرة صغيرة أصبحت فيما بعد ملفاً على الكمبيوتر، وكنت أبحث عن معلومات عنهن وأنشغل بهن، وأحدث نفسي، أني يوماً ما أسجل سلسلة من التحقيقات الصحفية عنهن في المجلة إلى أن جاء عام 2020، عام الجائحة والتي تسببت في فض التجمعات وألزمت المواطنين منازلهم».

وختمت «الباز» بقولها: «وقتها أتاح لي الحجر المنزلي، فسحة من الوقت لوضع كتابي الأول، سيدات الظل، ثم جاء الكتاب الثاني، نساء ملهمات في ذاكرة العرب».