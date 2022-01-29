ضبط سيدة اعتدت على صاحب محل بسلاح أبيض في حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على سيدة ظهرت في مقطع فيديو تحمل سلاحا أبيض «سنجة»، وتعتدي على صاحب محل بويات هي وزوجها، بمنطقة كفر العلو في مدينة حلوان، لوجود خلافات بينهم.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع الفيديو، والسيدة تظهر فيه تدعى «نصرة محمد»، تحمل سلاحا أبيض في الشارع، وتعتدي على صاحب محل في مدينة حلوان، وتحاول تهشيم سيارة متوقفة بالاشتراك مع زوجها ويدعى «عبدالناصر»، وحاول الأهالي التدخل لمنعها.

وضبطت قوات الأمن السيدة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.