ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم 370 مليون حالة

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهوره قبل عامين، إلى 370145803 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5667199 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي من الفيروس إلى 292298503 حالة.

ارتفاع حصيلة إصابات بريطانيا إلى 16.3 مليون حالة

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 89176 إصابة بـ«كورونا» و277 حالة وفاة، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 16333980 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 155317 حالة وفاة.

وفي الهند، أعلنت السلطات، رفع حظر التجول في العاصمة «نيودلهي» في عطلة نهاية الأسبوع، بعد تراجع إصابات «كورونا»، وسمحت بإعادة فتح المطاعم والأسواق.

من جانبه، قال ممثل الحكومة الاتحادية في دلهي، أنيل بايجال، إنه بموجب الأوامر الجديدة ستظل المدينة خاضعة لحظر التجول ليلا وستبقى المدارس مغلقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع مجموع إصابات موريتانيا إلى 58041 حالة

عربيا، سجلت وزارة الصحة الموريتانية، أمس الجمعة، 122 إصابة بالفيروس و6 حالات وفاة، وقالت في بيان، إن مجموع الإصابات ارتفع إلى 58041 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 946 حالة وفاة.

بدوره، قال رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز، إنه حاول إقناع زعماء دول أوروبية ومنظمة «الصحة العالمية» بفاعلية لقاح «سبوتنيك في» الروسي، مؤكدا أن الأرجنتين خير دليل على فائدته.