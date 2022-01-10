الجامعات الحكومية: الالتزام بالخريطة الزمنية حتى نهاية الامتحانات

انتظمت عدد من الكليات بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها منع دخول الطلاب دون الكمامة أو غير الحاصلين على لقاح كورونا للامتحانات، بجانب إجراء عمليات التعقيم و التطهير الدوري للمنشآت الجامعية، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على أنه سيتم الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول من حيث مواعيد بداية الامتحانات ونهايتها .

الجامعات: انتهاء الامتحانات مطلع شهر فبراير المقبل

و أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا لـ«الوطن» الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على ضرورة الانتهاء في المواعيد المحددة، والاستعداد بعدها للفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، منوها إلى أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بكافة قرارات الأعلى للجامعات في هذا الشأن .

الجامعات: تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، الالتزام الكامل بجميع قرارات مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، مع التشديد على ضرورة إلزام الجميع بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة مع التأكيد على إجراءات التباعد الاجتماعي، منوها إلى أن الامتحانات بدأت في الجامعة أمس.

وأوضح أنه جرى التأكيد علي جميع الكليات بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء، والتي من المقرر أن تنتهي مطلع الشهر المقبل، وتبدأ بعدها إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، منوها إلى أن الجامعة أنهت جميع الإجراءات التي تحقق السلامة والصحة العامة لجميع الطلاب بمختلف الكليات.