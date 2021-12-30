إجراءات الجامعات الحكومية والخاصة النهائية بشأن امتحانات الترم الأول

أنهت الجامعات الحكومية و الخاصة استعداداها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام الجامعي 2021-2022، خاصة بعد تشديدات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ومواجهة تفشي فيروس كورونا، مع ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية لمواعيد بدء الامتحانات ونهايتها، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بضرورة ارتداء الكمامة، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على العديد من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021.

إجراءات الجامعات النهائية لامتحانات الترم الأول 2021

- الدخول للحاصلين على لقاح كورونا فقط أو تقديم شهادة «pcr» لأصحاب الأمراض المزمنة.

- عدم إعادة الامتحانات للمتخلفين.

- انتهاء الامتحانات مطلع فبراير المقبل.

- الامتحانات إلكترونية بناظم «البابل شيت» وكذلك التصحيح

- تخصيص لجان طبية وفرق متخصصة للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا.

- منع دخول أي شخص غير منتسب للجامعة للحرم الجامعي.

- عدم إعادة الامتحانات لغير المطعمين الممنوعين من دخولها.

- توزيع امتحانات الترم على فترات متباعدة بحدود 5 فترات كحد أقصى في اليوم تحقيقاً للتباعد الاجتماعي.

- التطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الجامعية.

- تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل لجان الامتحانات للإجابة على استفسارات الطلاب.

- تخفيض عدد الطلاب في اللجنة الواحدة ليصل لـ«الثلث».

- تخفيض عدد أعضاء هيئة التدريس في الكنترولات للنصف.

- تخصيص صناديق زجاجية لجمع أوراق الإجابات وتركها 48 ساعة بعد الجمع.

- تقليل زمن الامتحانات ومراعاة أن تكون الأسئلة مناسبة ومتماشية مع الوقت المحدد.

- الامتحانات من المناهج الدراسية التي درسها الطالب خلال الفصل الدراسي الأول.

- عدم تسليم أرقام الجلوس للامتحانات لغير الحاصلين على لقاح كورونا.

- الالتزام بتعليمات أفراد الأمن الإدراري وعدم الدخول بالتليفونات و السماعات.

- عدم إحداث أي أعمال شغب أو ضوضاء أو ظواهر غش جماعي أو فردي.