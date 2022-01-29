مطار مرسى علم يستقبل 22 رحلة طيران قادمة من 6 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، 22 رحلة طيران قادمة من 6 دول أوروبية هي التشيك وبولندا وألمانيا وأوكرانيا وهولندا وإيطاليا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

ومن جانبه أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن فنادق مرسي علم استعدت لاستقبال آلاف السائحين على متن 22 رحلة طيران اليوم السبت قادمة من مطارات أوروبا من 6 دول، بواقع 15 رحلة طيران من بولندا و3 رحلات من التشيك وألمانيا وأوكرانيا ورحلة من إيطاليا.

مطار مرسى علم يستقبل 54 رحلة طيران قادمة من أوروبا

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت أن مطار مرسي علم يستقبل الأسبوع الجاري 54 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا التشيك وبولندا وألمانيا وأوكرانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، بالإضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

التطعيم بلقاح كورونا شرط لدخول البلاد

ومن جانبه أشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه طبقا لتعليمات َوزارة الصحة يشترط على القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، مرور 14 يوما على التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية.