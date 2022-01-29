بدء استخدام عقار «مولنوبيرافير» داخل المستشفيات لعلاج مصابي كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة بدأت بالفعل فى استخدام عقار «مولنوبيرافير» داخل المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن وزارة الصحة تعمل على تحديث بروتوكول كورونا من وقت لآخر فور ظهور أدوية جديدة لعلاج كورونا، ويتم التصريح بها، وتأمين حصة مصر منها وتوفيرها وإدخالها ضمن بروتوكول العلاج، مشيرا إلى أن هناك فرق بين التحديث وتطبيق البروتوكول.

تحديث بروتوكول علاج كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر إضافة مجموعة من الأدوية الجديدة للبروتوكول، مثل «ايفلوشيد» وهو عقار طويل المفعول، ويؤخذ عن طريق الفم أيضا، مشيرا إلى الاتفاق على توريد جرعات منه تكفي 50 ألف شخص، ومن المقرر وصوله الى مصر اليوم بعدما تأخر وصوله بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها معظم البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أنه فور وصول أي عقار جديد لكورونا مصر يتم تحديث البروتوكول العلاجي على الفور، وقبل التحديث تخضع كل العقاقير الجديدة إلى تحليل وفحص من قبل هيئة الدواء المصرية، ثم يُوزع على كل المستشفيات سواء المقدمه لخدمة الكشف عن حالات كورونا، أو مستشفيات العزل الصحي، مؤكدا أن الأدوية الجديدة لكورونا لن تصرف في المرحلة الأولى إلا بالمستشفيات حتى لا يساء استخدامها.

ارتفاع معدلات التعافي من كورونا فى مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث سجت الوزارة أمس خروج 1991 حالة متعافية من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 353409 حتى اليوم.