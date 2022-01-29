12 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية ببورسعيد وسط إجراءات مشددة

بدأ اليوم امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بمدارس بورسعيد، وسط إجراءات احترازية مكثفة داخل اللجان حيث يؤدى 12 ألفا و792 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 36 من ذوي الهمم و20 من الطلاب الوافدين، الامتحانات داخل 65 لجنة، حيث انتظم الطلاب داخل اللجان قبل بدء الامتحانات بنصف ساعة، وسط قلق من أولياء الأمور الذين انتظرو أبنائهم أمام المدارس التى تجرى بها اللجان، خاصة مدارس الطالبات.

محافظ بورسعيد يتفقد لجان الامتحانات

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من المدارس التي تجرى بها امتحانات الشهادة الإعدادية، منها مصطفى كامل الإعدادية بنين، والزهور الإعدادية بنات، واطمأن من الطلاب على سير العملية الامتحانية، وعدم وجود عوائق تواجه الطلاب وتمنى لهم التوفيق.

منع دخول الهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة

وقال الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه تم الانتهاء من تجهيز كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الامتحانية خاصة الإجرءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا، وأضاف أنه لا يسمح لأي طالب الدخول للمدرسة بدون ارتداء الكمامة، كما لا يسمح لهم باصطحاب الهواتف حتى وإن كانت مغلقة.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الإعدادية ببورسعيد

وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم من خلال هذه الإجراءات تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات ورصد أي ملاحظات أو معوقات داخل اللجان.