تعليم الغربية: بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في 463 لجنة دون شكاوى

انطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، داخل 463 لجنة، منهم 26 لجنة لطلاب الإعدادية المهنية، بواقع 91 ألفا و672 طالبا وطالبة، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وتوافد الطلاب على اللجان منذ الثامنة صباحا، وبدأت اللجان في فتح أبوابها أمام الطلاب، مع الحرص على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم، من ارتداء الكمامات، واستعمال مطهرات الأيدي، وقياس درجة الحرارة.

جو مناسب

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الاعدادية بدأت مبكرا داخل كافة الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة، وحرصت المديرية على توفير جو مناسب للطلاب لتأدية الامتحانات في جو مناسب يساعد على التركيز، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وهناك تشديدات بمنع الغش ودخول الهاتف المحمول داخل اللجان، وتطبيق القانون في حالة المخالفة.

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح لـ«الوطن»، اليوم، أنه قام بجولة تفقدية تابع خلالها بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، وأيضا هناك تواصل منذ الصباح الباكر مع كافة مديري الإدارات التعليمية الـ10 في مدن ومراكز المحافظة، وذلك لمتابعة أعمال دخول الطلاب اللجان، ولم ترصد غرف عمليات المديرية أي مخالفة أو مشكلة في أعمال دخول الطلاب اللجان.

مشيراً إلى أن الامتحانات تبدأ اليوم السبت، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل، وتختتم جميع امتحانات النقل للنصف الأول من العام الدراسي يوم الخميس القادم، حيث يؤدي ما يقارب من 91672 طالبا بالإعدادية العامة، 45071 طالبا، و45401 طالبة، منهم 1200 طالبا بنظام المنازل، في 437 لجنة، و4650 طالب بالإعدادية المهنية، في 26 لجنة.

إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»

وأكد وكيل الوزارة على أن الادارات التعليمية العشر، قد أنهت كافة استعداداتها في تجهيز المدارس واللجان مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعقيم والتطهير، وتوفير المطهرات، وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني، وذلك حرصا على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل لجان الشهادة الإعدادية، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح، وشدد وكيل الوزارة على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، يتواصلون مع جميع اللجان لحل أي مشكلة في الحال.