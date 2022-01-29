نقيب الفلاحين يكشف عن نبات يصل عائده لـ400 ألف جنيه في 6 أشهر فقط

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن نبات الأشوجندا «الجينسنج» نبات طبي له فوائد عديدة ويعطي إنتاج يصل إلى طن في مدة زراعته التي تصل إلى 6 أشهر، حيث يباع الطن بسعر يتراوح من 100 ألف إلى 400 ألف جنيه حسب الجودة، لافتا إلى أن زراعته يمكن أن تتم بالبذور أو الشتلات حيث يحتاج الفدان إلى نحو 5000 شتله.

زراعة الجينسنج حسب المناخ

وأضاف أبوصدام، في بيان له، أن الجينسنح يزرع في شهري فبراير ومارس ويمكن زراعته في شهر سبتمبر من كل عام حسب المناخ ونوع التربه يفضل زراعة الجينسنج بطرق زراعة عضوية والاعتماد على الأسمده العضوية والمكافحة الطبيعية للأمراض والآفات، حيث تكون أكثر استخداماته في المجال الطبي الذي يشترط لشراء المحصول أن يكون خاليا من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيماوية.

وأشار أبوصدام، إلى أن نبات الجينسنج حسب أراء المختصين له فوائد طبية عديدة حيث ينشط الجسم ويعالج الإرهاق ويخفض مستويات السكر في الدم ويمنع تساقط الشعر ويقوي القلب ويخفض الوزن ويعالج ضيق التنفس ويعالج الكثير من الأمراض الأخرى وبه الكثير من العناصر الغذائية المهمه للجسم.

استخدام جذور الجينسنج في صناعة الأدوية

وأوضح أبوصدام، أن نبات الأشوجندا «الجينسنج» تباع جذوره وأوارقه وبذوره وثماره لشركات صناعة الأدوية أو محلات العطارة، وهو نبات لا يزرع في مصر حاليا إلا في مساحات قليلة، وتستورد شركات الأدوية منتجات هذا النبات من الخارج بملايين الدولارات، مؤكدا أن هذا النبات نجحت زراعته في مصر ووصل طول أشجاره إلى 1.5 متر، ويحتاج الفلاحين لبعض التوعية والإرشاد لزيادة مساحات زراعته، حيث إنه نبات قليل استهلاك المياه له عائد اقتصادي عالي جدا في حال زيادة مساحات زراعته سوف يوفر ملايين الدولارات التي تستنزف في استيراده.