نقيب الفلاحين: السيسي هدية من الله لإعمار الصحراء عبر مشروعات عملاقة

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي هدية من الله لإعمار الصحراء، وهو ما تجلى في توجيهاته بالتوسع الأفقي وزراعة واستصلاح الأراضي الصحراوية بهدف زيادة مساحة الأراضي الزراعية إلى 4 ملايين فدان في فترة قصيرة جدا بالنسبة لعمر الدول.

مشروع الدلتا الجديدة

وأصاف أبوصدام، في بيان صحفي، اليوم، أنّ ما يحدث بالقطاع الزراعي أشبه بمعجزة حيث يستهدف المشروع القومي العملاق «الدلتا الجديدة»، إضافة 2.5 مليون فدان كما يستهدف مشروع الريف المصري زراعة واستصلاح مليون ونصف المليون فدان بالإضافة إلى مشروع توشكي الذي سيضيف للرقعة الزراعية نحو 500 ألف فدان.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى إعمار الصحراء في كافة ربوع الجمهورية باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة في سيناء وشرق العوينات ومساعدة واضعي اليد على تقنين أراضيهم الزراعية تزامنًا مع استرداد أراضي الدولة المنهوبة ومنع التعديات.

ولفت إلى أنّ ثمار هذا التوجه ظهرت فعليًا في صورة استقرار أسعار المنتجات الزراعية رغم أزمة كورونا التي ارهقت العالم حيث زادت الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.6 مليون طن عام2021 وتربعت الموالح المصرية علي عرش الصادرات الزراعية لعام 2021 بإجمالي مليون و805 آلاف و893 طن واحتل بنجر العلف المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية بكميه وصلت إلى أكثر من 650 ألف طن بينما احتلت البطاطس المركز الثالث بكمية صادرات وصلت لأكثر من 614 ألف طن وجاء البصل في المركز الرابع بصادرات 276 ألف و141 طنًا.

زراعة 100 ألف فدان

وأوضح نقيب الفلاحين أنّ القطاع الزراعي شهد بالتوازي مع التوسع الأفقي توسعًا رأسيًا وزيادة في الإنتاج عبر مشروعات قومية عملاقة أخرى كزراعة 100ألف فدان بنظام الصوب الزراعية وتبطين الترع وتطوير حياة الفلاحين بالريف من خلال المشروع القومي «حياة كريمة»، إلى جانب إنشاء الصوامع ومصانع الأسمدة وتطوير نظم الري القديمة وتمهيد ورصف الطرق بما يصب في صالح تحسين معيشة حياة المزارعين وانعاش القطاع الزراعي وإعمار الصحراء.