تردد قناة MTI الرياضية على النايل سات.. شاهد مباراة مصر والمغرب

يبحث الكثير من محبي متابعة مباريات كرة القدم، وبشكل خاص متابعي كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون عن تردد قناة MTI الرياضية الجديدة المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل والموافق 29 يناير، بالتزامن مع موعد مباراة مصر في الدور الربع النهائي من البطولة أمام نظيره منتخب المغرب.

وتحرص «الوطن» بشكل دائم على تقديم ما يحتاج إليه عشاق الكرة، لمساعدتهم على مشاهدة مبارياتهم المفضلة بسهولة، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير تردد قناة MTI الرياضية على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة MTI الرياضية على النايل سات

أعلنت قناة MTI الرياضية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنه من المقرر أن يتم افتتاح القناة يوم السبت المقبل، لمشاهدة مباراة مصر في الدور الربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب المغرب، على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11938.

الاستقطاب: رأسي أو عمودي.

معدل الترميز: 27500.

وأوضحت قناة MTI أن القناة يتم بثها للتسهيل على الراغبين في مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بالكامل من خلالها مجانا، إذ أنها غير مشفرة، ويمكن تحميلها على جهاز الاستقبال الخاص بتلفزيون المنزل بسهولة على القمر الصناعي نايل سات، وبعد انتهاء كأس الأمم الأفريقية، لن تتوقف القناة عن البث، ولكن ستبث الكثير من المسلسلات والأفلام الأجنبية والعربية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر من المقرر أن يلعب الدور الربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية 2022، أمام نظيره منتخب المغرب يوم السبت المقبل والموافق 29 يناير، وتذاع المباراة في تمام الساعة الخامسة.